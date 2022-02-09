استشهاد جندي سوري وإصابة 5 آخرين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق وأضرار في منازل مدنيين بقدسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 09:50

استشهاد جندي سوري وإصابة 5 آخرين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق وأضرار في منازل مدنيين بقدسيا

منذ 16 mins 9 February، 2022
قدسيا 4
سورية - عربي وإقليمي

استشهد جندي سوري وأصيب خمسة آخرون بجروح نتيجة عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري سوري  أنه “نحو الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة الواحدة و10 دقائق نفذ عدواناً بصواريخ أرض-أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي “تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد جندي وإصابة خمسة جنود بجروح إضافة إلى خسائر مادية”.

وبين مراسل سانا أن العدوان تسبب أيضاً بوقوع أضرار في منازل المدنيين وأملاكهم في مدينة قدسيا شمال غرب دمشق.

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المصدر: وكالة سانا

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