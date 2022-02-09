عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 9 شباط 2022

العناوين

الأخبار:

ـ ‫أميركا تبتزّ لبنان: تعليق الغاز والكهرباء من مصر والأردن

ـ هوكشتين يدعو لبنان لـ«حل واقعي»

ـ ‫نصر الله يأسف لقرار الحريري: أدعوه للعودة عن قرار الاعتزال

ـ ‫«فتى الكتائب» يدعم «فتى تنورين»: هل يسقط الـ Marketing جبران باسيل؟

ـ الراعي في بيروت: هل من تأثيرات فاتيكانية؟

البناء:

ـ هوكشتاين يبدأ جولته وفق معادلة المقاومة: نحمي الحدود السياديّة للدولة ولا نقبل التطبيع

ـ نصرالله: الحرب وراءنا‬ | فعّلنا الدفاع الجويّ | لعدم التدخّل المتبادل مع دول الخليج | انسحاب الحريريّ مؤسف | الانتخابات لا تقلقنا |‬ رفضنا العرض الأميركيّ | وطنيّتنا أنجزت

الديار:

ـ هوكشتاين في بيروت لجس النبض: طرحان في الجعبة الاميركية

ـ قائد الجيش في طرابلس: مخاوف من استيقاظ خلايا «داعش»؟

ـ اتصالات عربية ودولية للفاتيكان دعماً للبنان

اللواء:

ـ خطاب عالي السقف للراعي اليوم.. ونصرالله يسأل: ماذا يفعل الأميركيون في اليرزة!

ـ فياض يعاقب بيروت بعد رد سلفة الكهرباء.. وألمانيا تطلب معلومات عن اموال سلامة

ـ الاحتلال يغتال في عملية إجرامية 3 عناصر من “فتح” في الضفة

ـ الرياض تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب

النهار:

ـ هوكشتاين: أمام لبنان واسرائيل فرصة للاتفاق

ـ الانظار إلى موقف الراعي اليوم امام أركان الحكم والثلاثاء جلسة خاصة لمجلس الوزراء لملف الكهرباءـ

ـ نصرالله يأسف لعزوف الحريري وجعجع يعتبر تفاهم مار مخايل خرابا والجميل يشدد على القوة الثالثة

الجمهورية:

ـ هوكشتاين يحمل مقترحات تستعجل الترسيم

ـ ماذا يدور بين امل والتيار؟

الاسرار

البناء:

– يقول مسؤول تقني في شركة إحصائية متعاقدة مع احد الأحزاب الكبيرة لمواكبة الانتخابات إن الشركة التي يعمل فيها تقيم استطلاعاً بعد كل تصريح يدلي به رئيس الحزب لرؤية تحرك مزاج ناخبي طائفة مستهدفة بالدراسة، وحتى الآن بعد أربعة تصريحات واستطلاعات كل تصريح يفقد الحزب 1% من التأييد.

– قالت مصادر أمنية إن مضمون الوقائع الواردة في التهم المنسوبة لرئيس سابق لمكتب مكافحة المخدرات وتورّطه بالعلاقة مع مهربين ومسؤولين أمنيين سعوديين وسرقة مواد مهرّبة مصادرة تشكل أحد مفاتيح كشف شبكات التهريب الى السعودية.

نداء الوطن:

ـ يحكى أن معظم شركات تعبئة المياه المعدنية والغازية، لا تدفع الرسوم المتوجبة عن سحب المياه بحجة تعطل العدادات التي على أساسها يتم سحب المياه فيما رفعت أسعار منتجاتها أكثر من 10 أضعاف.

ـ لوحظ ان النائب سليم عبدالله سعادة سارع الى اصدار بيان يعلن فيه أنه على مسافة واحدة من الجميع، قاصداً القيادتين الحزبيتين في الحزب السوري القومي الاجتماعي، وأنه مرشح الكورة والنهضة القومية الاجتماعية في محاولة لتكريس ترشيحه للمقعد الارثوذكسي ممثلا للحزب.

اللواء:

– تعيد جهات لبنانية بناء حساباتها في ضوء معلومات عن متغيرات قريبة في الكونغرس الأميركي لمصلحة الخيارات التي سبق لليمين الأميركي أن طرحها.

– شهدت تحقيقات جرت حول أموال PCR إرباكاً لجهات نافذة، بانتظار صدور قرارات التحقيق.

– تجري معالجة المطالب المتعلقة بموظفي القطاع العام، بصرف النظر عن المسميات على خلفية رقابة صندوق النقد، ومطالبته بترشيق هذا القطاع.

الجمهورية:

ـ يرى مقربون من حزب كبير أنه خلافا لكل المواقف الصارمة والحازمة التي تشدد على إنجاز استحقاق داهم فإن مصير هذا الاستحقاق ما زال مهدداً وإن التطبيل له لا يعدو كونه مزايدات.

ـ كشفت معلومات ان جهات خارجية مؤثرة حسمت حتمية اجراء استحقاق دستوري في موعده بعدما أبلغت إلى المعنيين بأنه خط أحمر

ـ أكد حزب مؤثر ان تحالفه أو دعمه الانتحابي لتيار حليف محسوم لكنهما لم يدخلا في تفاصيله بعد.

النهار:

ـ تبين ان المخصصات المرصودة للمحافظين في المناطق تبلغ خمسة ملايين ليرة للانتقال وخمسة ملايين للتدفئة على مدار السنة ولولا تقديمات عينية لتجمد هؤلاء في مكاتبهم.

ـ أُفيد أن رئيس نادٍ بيروتي عريق، بدأ التشاور مع قوى بيروتية ومدنية لتشكيل لائحة في الدائرة الثانية التي تشهد نشاطا إنتخابيا بارزا.

ـ علم أن إعادة خلط أوراق بدأت تظهر إلى العلن، ولا سيما الصلة بين موقع وحيد لإحدى الطوائف، وربطه بإحدى دوائر الجبل.

ـ يتكرر الكلام عن مصادرة شحنات من المخدرات الموضبة للتصدير الى دول عربية من دون الاعلان عن اصحابها ومصدرها.

المصدر: صحف