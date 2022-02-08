غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق كورنيش المزرعة مار الياس بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 17:34

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق كورنيش المزرعة مار الياس بالاتجاهين

منذ 58 mins 8 February، 2022
أخبار موقع المنار

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