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February 7 2022 - 20:46

حزب الله عرض مع وفد من جبهة التحرير لأوضاع المخيمات الفلسطينية في صيدا

منذ 42 mins 7 February، 2022
حزب الله عرض مع وفد من جبهة التحرير لأوضاع المخيمات الفلسطينية في صيدا
لبنان

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مقر الحزب في المدينة وفدا من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة القيادي في الجبهة وليد جمعة ، في حضور مسؤول شعبة صيدا عارف حميد ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وأشار بيان للحزب إلى أن “الوفد قدم التبريكات لقيادة الحزب بذكرى القادة الشهداء في المقاومة الإسلامية ، الشيخ راغب حرب ، والسيد عباس الموسوي ، والحاج عماد مغنية. وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع الأمنية والسياسية في المخيمات الفلسطينية في لبنان بشكل عام، وفي مخيمات منطقة صيدا بشكل خاص”.

واتفق المجتمعون على ” ضرورة بذل الجهود لتوحيد الصف الفلسطيني وانهاء الإنقسام خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة ، ونوّه اللقاء بالوضع الأمني المستقر في مخيمات صيدا”، مشددين على ” التنسيق اليومي والتواصل مع الجهات السياسية والأمنية اللبنانية”.

وحيا المجتمعون “الشعب الفلسطيني ومقاومته الذين يشكلون اليوم خط الدفاع الاول عن الأمة في مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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