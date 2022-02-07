مدربو الجامعة اللبنانية: لن نستكين قبل الوصول الى جميع حقوقنا المسلوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 00:30

مدربو الجامعة اللبنانية: لن نستكين قبل الوصول الى جميع حقوقنا المسلوبة

منذ 2 ساعة 6 February، 2022
اخبار
لبنان

أصدر مدربو الجامعة اللبنانية بيانا جاء فيه:

“بعد الاضراب التحذيري المحق الذي قمنا فيه نهار الخميس الواقع في 3/2/2022 طالعنا التفتيش بطلب من رئاسة الجامعة بإستجوابات يطلب فيها تبرير الغياب عن الكلية بدلا من مناقشة مطالبنا المحقة. من هنا يهمنا التأكيد على التالي:

أولا: إن سياسة التخويف لم تعد تجدي نفعا في ترهيب المدربين وإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
ثانيا: إن الحفاظ على إستمرارية الحياة الجامعية وتطويرها يبدأ من إعطاء الحقوق لأصحابها بطريقة عادلة بدل الإستنسابية الكبيرة الحاصلة في موضوع المساعدات وغيرها من الملفات.
ثالثا: قلناها سابقا ونقولها اليوم إننا لن نستكين قبل الوصول إلى جميع حقوقنا المسلوبة لضمان انتظام هذا الصرح الذي نرى فيه المكان الوحيد لتعليم أبنائنا.
رابعا: نتمنى من رئاسة الجامعة تحديد موعد لنا للجلوس مع الرئيس على طاولة واحدة للوقوف على معاناتنا.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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