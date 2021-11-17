مدربو الجامعة اللبنانية يعتصمون امام المجمع الجامعي في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2021 - 12:42

مدربو الجامعة اللبنانية يعتصمون امام المجمع الجامعي في الشمال

منذ 1 ساعة 17 November، 2021
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لبنان
فادي منصور

نفذ مدربو الجامعة اللبنانية اعتصاما امام المجمع الجامعي في الشمال بمشاركة فروع كلية الجامعات للمطالبة بتحسين اوضاعهم في ظل الوضع  المعيشي الصعب الذي يعاني منه لبنان.
المشاركون رفعوا لافتات تطالب بحقهم برفع  الاجور وبدلات النقل أسوة بباقي القطاعات.

وفي كلمة باسم المشاركين طالب زكريا سعادة  باقرار العقود والدخول إلى صندوق التعاضد أسوة ببقية العاملين في الجامعة اللبنانية ،والعمل على اقرار مساعدات اجتماعية أسوة بالمساعدات المتعددة التي اقرت للهيئة التعليمية .

وأعلن المعتصمون  تضامنهم مع زميلهم أنيس فواز الذي تعرض للفصل بسبب رفضه التوقيع على ساعاته المنفذة منذ البدء بالاضراب المفتوح.

المصدر: موقع المنار

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