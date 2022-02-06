الشيخ قاووق: العروبة المتحالفة مع العدو الاسرائيلي هي عروبة أميركية

أكّد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن العروبة المتحالفة مع العدو الاسرائيلي هي عروبة أميركية ليست منّا ولسنا منها ولا تشبهنا ولا تشرفنا.

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة كفرتبنيت الجنوبية، قال الشيخ قاووق تريدون لبنان إلى جانب إسرائيل في خندق العمالة، بل نحن في لبنان عنوان للعروبة الأصيلة وفلسطين، كذلك نطلب من السعودية أن تحفظ هويّتها العربية وأن لا تضيّع عروبتها بالتحالف مع العدوّ الإسرائيلي.

وشدّد سماحته على أنّ المناورات العسكرية البحرية المشتركة بين السعودية والإمارات والبحرين اسقطت قناع العروبة المزيفة.

وأضاف إنّ كرامتنا الوطنية تأبى أن نكون جزءًا من أيّ تحالف عربي إلى جانب العدوّ الإسرائيلي، الكرامة الوطنيّة اللبنانية تأبى أن يكون لبنان في الخندق الإسرائيلي إلى جانب العدو الإسرائيلي والإمارات والبحرين والسعودية..

ولفت الشيخ قاووق إلى أنّ هذه المشاركة من قبل السعودية والامارات والبحرين مع العدوّ الإسرائيلي يشكّل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقلب القدس وتهديدا للامن القومي العربي، ولبنان في طليعة المتضررين لأننا ما زلنا في موقع المواجهة مع العدو الإسرائيلي.

ورأى الشيخ قاووق أنّ زيارة وزير حرب العدو للبحرين والتوقيع على اتفاق امني وعسكري يشكل خيانة موصوفة للعرب والعروبة وعدوانا على كرامة وهوية الشعب البحريني الاصيل والوفي لفلسطين.

وتابع سماحته أنّ الاميركيين والسعوديين والإماراتيين يتدخلون بشكل مباشر ووقح في الانتخابات النيابية تمويلا وإدارة وتحالفات وحتى على مستوى الشعارات الإنتخابية والهدف واحد هو استهداف حزب الله.

وقال الشيخ قاووق إنه رغم هذه التدخّلات في الماضي واليوم هل استطاعوا أن يغيّروا شيئًا من معادلة المقاومة؟؟ هم لم يتعلّموا من التجربة ولم يستوعبوا بعد أنّ رهانهم على إسقاط النظام في سوريا قد سقط، وأن رهانهم على إحتلال صنعاء قد سقط، وأنّ رهانهم على العقوبات السياسية والإقتصادية والمالية على حزب الله قد فشل.

وأكّد الشيخ قاووق أنّ حزب الله في عام 2022 أكثر قوة شعبيا وسياسيا وعسكريا منذ اربعين عاما. وأضاف لقد بات السباب والشتائم والتحريض على حزب الله باب ارتزاق لادوات السفارات في لبنان.

وختم الشيخ قاووق سينفقون أموالهم عبثا ولن ينالوا مثقال ذرة من معادلة المقاومة مهما فعلوا.

المصدر: موقع المنار