وقفة احتجاجية للمهندسين في صيدا رفضاً لـ ” ليرة الودائع”

نفذ عدد من المهندسين، وبدعوة من نقابتهم، وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان في صيدا، بالتزامن مع وقفات مماثلة امام فروع المصرف في بيروت والمناطق، تحت عنوان “حتى استعادة الحقوق ومن أجل الحق بالاستشفاء وتقاعد كريم”.

ورفع المعتصمون لافتات جاء في بعضها: “الودائع ترد كما هي، ليلرة الودائع مرفوضة، مدخراتنا مش فرق عملة، تغطيتنا الصحية وتقاعدنا برقبة المصارف”.

وتخلل الوقفة كلمتان لعضو نقابة المهندسين ابراهيم حجازي والمهندس بلال شعبان، نددا ب “المنظومة السياسية الحاكمة والمنظومة المالية التي تسببت بمآسي الشعب اللبناني وممارسات المصارف والحاكم المركزي رياض سلامة”، واعتبرتا ان “المصارف تقوم باحتجاز اموال ومدخرات المهندسين والمودعين عموما، وتفرض الحصار على حسابات النقابة والصناديق لديها، ولا سيما صندوق الاستشفاء والتقاعد”، واعتبرا في كلمتهما ان هذه الوقفة “هي رسالة للحكومة ومصرف لبنان التي تقونن سرقة ودائع المهندسين”، وطالبتا ب “عودة الودائع كما هي لانها حق مكتسب”.

المصدر: الوكالة الوطنية