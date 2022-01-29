رحمة شكر لوزير الاشغال إرساله الجرافات الى عيناتا الارز واليمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 18:30

رحمة شكر لوزير الاشغال إرساله الجرافات الى عيناتا الارز واليمونة

منذ 1 ساعة 29 January، 2022
اميل رحمة
لبنان

إتصل النائب السابق اميل رحمة بوزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، شاكرا له “سهره وجهوده في هذه الاوقات العاصفة والباردة على مساحة الوطن كلها”.

وقال “أخصه بالتقدير والشكر الجزيل على إرساله الجرافات لمساعدة أهلنا في عيناتا الارز واليمونة وكل بلدات وقرى بعلبك الهرمل، وأبلغته محبة وامتنان الاهالي في عيناتا، حيث أكد لي أنه لم يقم الا بواجبه، شاكرا عاطفة ومروءة أهالي عيناتا واليمونة والمنطقة باسرها وأنه سيبقى هو وكل فريق وزارة الاشغال على جهوزية تامة، حتى تنتهي العاصفة الثلجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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