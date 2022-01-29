غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة بين صوفر والمديرج بسبب حادث مروري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 16:42
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للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة بين صوفر والمديرج بسبب حادث مروري
منذ 3 mins
29 January، 2022
المديرج
حوادث السير في لبنان
صوفر
غرفة التحكم المروري
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