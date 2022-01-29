غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة بين صوفر والمديرج بسبب حادث مروري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 16:42

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة بين صوفر والمديرج بسبب حادث مروري

منذ 3 mins 29 January، 2022
أخبار موقع المنار

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