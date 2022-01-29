كورونا في ايران.. تسجيل 11.731 اصابة جديدة و24 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 132 الف و380 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 11 الاف و731 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و322 الف و183 شخصا.

وأضافت أن الفا 362 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و98 الفا و675 شخصا لغاية الآن.

المصدر: وكالة مهر