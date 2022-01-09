وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2022 - 16:14

وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 9 January، 2022
أخبار موقع المنار

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