“التجارة العالمية”: اتفاق لرفع براءات اختراع لقاحات “كوفيد” خلال أسابيع

أعلنت المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا، اليوم في باريس، أن من الممكن التوصل إلى حل وسط بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول النامية في شأن رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الأسابيع المقبلة، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت خلال مؤتمر صحافي: “نعتقد أن من الممكن ايجاد أرضية مشتركة وتسوية معقولة تسمح للدول النامية بالحصول على عمليات نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية مع تشجيع الابتكار والبحث”.

وأضافت: “نأمل أن يحدث تقدم في الأسابيع المقبلة”، مشيرة إلى أنها “لا تستطيع أن تعد بأن عقد اتفاق سيكون ممكنا قبل القمّة المقرّرة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي في 17 و18 شباط 2022 في بروكسيل”.

وذكرت بأن مجموعتين من الدول تختلفان في شأن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات هما من جهة “مجموعة مؤلّفة بشكل أساسي من دول نامية، يصل عددها إلى نحو مئة، وتعتقد أن رفع حقوق الملكية الفكرية اساسية لتشجيع قدرات الانتاج ودعمها”.

المصدر: مواقع