المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: تم توجيه كل الامكانيات للقضاء على بقايا داعش في الجنوب الليبي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 21:42

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: تم توجيه كل الامكانيات للقضاء على بقايا داعش في الجنوب الليبي (وكالة يونيوز)

منذ 8 mins 28 January، 2022
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