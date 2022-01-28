الرئيس بري استقبل القرم وبوحبيب وجرى البحث بالاوضاع العامة

إستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة وزير الإتصالات جوني القرم، وتم البحث في واقع قطاع الإتصالات ومسألة تفعيل القانون 431 وتعيين الهيئة الناظمة و”ليبان تليكوم”.

وقال القرم “بداية اتوجه بالشكر لدولة الرئيس بري على استضافته والموضوع الذي بحثته مع دولته مهم جدا لقطاع الإتصالات وهو تفعيل القانون 431 وتعيين الهيئة الناظمة وليبان تليكوم”، وتابع “ودولة الرئيس كان متجاوبا جدا، مع إنه ضد التعيينات عموما في الوقت الحاضر”، واضاف “تلمسا منه بضرورة أن يتم هذا الأمر لقطاع الإتصالات وقد أبدى كل إستعداد للمتابعة والمساعدة في هذا الموضوع”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب حيث تم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى رئيسة البرلمان الاوروبي روبيرتا ميتسولا مهنئا بإنتخابها رئيسة للبرلمان الاوروبي خلفا لديفيد ساسولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام