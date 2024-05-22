الشهيد المجاهد علي حسن سلطان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 12:52

الشهيد المجاهد علي حسن سلطان

منذ 1 ساعة 22 May، 2024
علي حسن سلطان1
شهداء على طريق القدس

علي حسن سلطان

المصدر: موقع المنار

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