حشود مليونية في العاصمة طهران للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه

بدأت الالاف من الحشود الايرانية صباح اليوم الأربعاء، بالتوافد وصولا نحو ساحة الثورة في طهران للمشاركة مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجيّة حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.

ويشارك عشرات آلاف الإيرانيين، اليوم، في مراسم تشييع السيد رئيسي ورفاقه، الذين ارتقوا جراء تحطم مروحيتهم الأحد الفائت.

وأول أمس الإثنين، أعلن رئيس لجنة تشييع الشهداء “محسن منصوري” تفاصيل تشييع جثامين السيد رئيسي ورفاقه.

وقال منصوري إنه “وبسبب مراسم تشييع جثامين رئيس الجمهورية ورفاقه يكون يوم الأربعاء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد”.

وأوضح منصوري أنّه “ستنطلق صباح اليوم الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي بالعاصمة طهران”.

ولفت إلى أنّ “هناك مراسم ستقام عصر اليوم الأربعاء أيضا، بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران”.

وبحسب المتحدث، ستقام “صباح غد الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وفي مساء هذا اليوم ستقام مراسم دفن جثمان آية الله رئيسي في حرم الإمام الرضا عليه السلام”.

المصدر: يونيوز+موقع المنار