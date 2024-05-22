بالخريطة | هكذا يبدو الوضع الميداني في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 12:52

بالخريطة | هكذا يبدو الوضع الميداني في قطاع غزة

منذ 18 mins 22 May، 2024
غلاف غزة ميداني
عربي وإقليمي - فلسطين

بعد مرور أكثر من ثمانية اشهر على طوفان الاقصى والحرب الهمجية على قطاع غزة لا يزال جيش العدو الصهيوني يتكبد الكثير من الخسائر في المواجهات البرية .

ويفقد القدرة على السيطرة الكاملة رغم محاصرته لقطاع غزة المحدود في المساحة والساقط عسكرياً في الجغرافيا . ورغم هذا لا يزال المقاومون يسطرون أروع الملاحم البطولية ولا يزالون يمنعون الاحتلال من تثبيت قواته على الارض ما أجبر العدو على الانسحاب والابقاء على كلم واحد بعد السياج الحدودي كتأمين للاراضي المحتلة.

ولا يزال العدو يتوغل في القرب من جباليا وهناك محور عمليات وفي الوسط محور نتساريم وجنوبا محور رفح.

وفيما يلي خريطة من اعداد موقع المنار تظهر مناطق الاشتباك في قطاع غزة حتى تاريخ اليوم 22-5-2024.

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المصدر: موقع المنار

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