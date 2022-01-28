ميقاتي: الانتخابات حاصلة ولن ندعو الى المقاطعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قبل ظهر اليوم في السرايا، وانضم الى جانب من الاجتماع وزير الصحة العامة فراس الأبيض.

ميقاتي قال “إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب اولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الاسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل”.

وقال ردا على سؤال لأحد الصحافيين: “صحيح أن الرئيس سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الانتخابات النيابية، لكن نحن حتما لن ندعو الى المقاطعة لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح، والإنتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل”.

دريان

من جهته، قدر المفتي دريان “الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في المجالات شتى، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة”.

وأكد أن “دار الفتوى حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على المكونات اللبنانية كافة”.

وتم التطرق خلال اللقاء الى المواضيع الراهنة، وكان تشديد مشترك على أن يكون “الرد الرسمي اللبناني على “الافكار الخليجية” إيجابيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام