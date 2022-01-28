المغرب يقرر إعادة فتح مجاله الجوي بعد إغلاق دام اكثر من شهرين

قررت الحكومة المغربية إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من و إلى المملكة المغربية ابتداء من 7 شباط/ فبراير المقبل.

وقال بيان صادر في وقت متأخر من مساء الخميس أنه تم اتخاذ هذا القرار استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.

وذكر البيان أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وجددت الحكومة دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن، ودعت الجميع الى الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، كسلوك يجسد “التضامن الوطني” في مواجهة هذه الجائحة.

وكان المغرب قد اعلن عن اغلاق مجاله الجوي نهاية نوفمبر الماضي بسبب ظهور متحور أوميكرون.

المصدر: وكالة سبوتنيك