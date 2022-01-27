القوة الصاروخية اليمنية تستهدف تجمعا كبيرا لمرتزقة العدوان في مارب

استهدفت القوة الصاروخية اليمنية اليمنية، اليوم الأربعاء، تجمعا كبيرا لمرتزقة العدوان في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مارب بصاروخ باليستي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه بتويتر أن الضربة الصاروخية أصابت هدفها في المنطقة العسكرية الثالثة بمارب ما أدى لمصرع وإصابة عشرات المرتزقة.

يشار إلى أن القوة الصاروخية دكت في 19 من الشهر الجاري، تجمعات كبيرة للعدو بصاروخين بالستيين خلال صد زحف واسع لدواعش ومرتزقة الإمارات باتجاه مواقع قواتنا في مديريتي حريب وعين، وكانت الإصابات دقيقة سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى.

المصدر: المسيرة