القوة الصاروخية اليمنية تدك قاعدة عسكرية في جيزان.. ومصرع وإصابة أكثر من 35 ضابطاً وجندياً سعودياً

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن”القوة الصاروخية نفذت عملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب في جيزان بـ 5 صواريخ باليستية”.

وقال العميد يحيى سريع اليوم الخميس، “تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان يوم أمس الأربعاء بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي وكانت الإصابات دقيقة”.

وأكد أن”العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية”.

وأشار العميد سريع إلى أن”العملية تأتي في سياق الرد على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على بلدنا”.

واختتم محذراً بقوله: “كلما استمر في تصعيده الجوي وتمادى في غيه وبغيه وحصاره فإن النتائج عليه وخيمة وضرباتنا ستكون مؤلمة وموجعة وواسعة إن شاء الله”.

المصدر: المسيرة