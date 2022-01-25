غوتيريش: قلق للغاية من انقلاب بوركينا فاسو ودور الجيوش هو الدفاع وليس القتال من أجل السلطة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 18:02

غوتيريش: قلق للغاية من انقلاب بوركينا فاسو ودور الجيوش هو الدفاع وليس القتال من أجل السلطة

منذ 38 mins 25 January، 2022
أخبار موقع المنار

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