دراسة: المناعة الطبيعية أقوى من المناعة المكتسبة من لقاحات كوفيد-19

أظهرت نتائج دراسة طبية أن القدرة المناعية التي طورها المصابون سابقاً بمتحورة دلتا كانت أقوى من المناعة المكتسبة التي حصل عليها أولئك الذين تم تطعيمهم في الولايات المتحدة.

وشملت الدراسة مصابي كوفيد-19 في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا بين 30 أيار و 30 تشرين الثاني 2021.

قبل أن تصبح دلتا المتحورة المهيمنة في أواخر حزيران وتموز الولايات المتحدة، كان التطعيم بحسب عدد من الدراسات الطبية المختلفة، يمنح مناعة أكبر ضدّ عدوى كوفيد-19.

وبعد انتشار دلتا الذي بدأ في 3 تشرين الأول كانت معدل الإصابات بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم ودون إصابة أقل بنحو ستة أضعاف في كاليفورنيا وخمس مرات في نيويورك مقارنة بأولئك الذين لم يتم تلقيحهم.

فيما سجلت معدلات الإصابة للأشخاص المصابين بكوفيد سابقا ولم يتلقوا لقاحات ضد كوفيد معدلات متدنية بشكل كبير. كانت أقل بحوالي 29 مرة في ولاية كاليفورنيا و 15 مرة أقل نيويورك.

ونشر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) تغريدة على صفحته الرسمية أن “الفيروسات تتغير باستمرار، بما في ذلك الفيروس المسبب لـكوفيد-19 … مستوى الحماية الذي يوفره اللقاح والبقاء على قيد الحياة بعد عدوى سابقة يضعف مع الوقت. ولكن يظل التطعيم هو الاستراتيجية الأكثر أمانًا للوقاية”.

المصدر: ا ف ب