للمرة الأولى: عدد الثقوب السوداء في الكون 40000000000000000000

في دراسة جديدة تمكن فريق من علماء الفيزياء الفلكية الإيطاليين من تقدير عدد الثقوب السوداء في الكون وقالت إن هناك ما لا يقل عن 40 مليار مليار.

بحسب تقرير موقع Tech Explorist يكاد يكون من المستحيل ملاحظة الثقوب السوداء في الوقت الحاضر إلا بشكل غير مباشر من خلال تأثيرها على المادة من حولها لذلك كان يعتقد حتى الآن أنه من المستحيل تقدير عددها.

ومع ذلك، قال علماء الفيزياء الفلكية من المدرسة الدولية للدراسات المتقدمة في إيطاليا أن الكون المرئي (قطره 90 مليار سنة ضوئية) يحتوي على ما لا يقل عن 40 مليار مليار من الثقوب السوداء النجمية.

وبحسب عالم الفيزياء الفلكية أليكس سيسيليا في الدراسة التي نشرتها مجلة The Astrophysical Journal، فإن هذه “واحدة من أولى وأقوى الحسابات الأولية لكتلة الثقوب السوداء النجمية عبر التاريخ الكوني”.

وأدرج الفريق في حساباتهم فقط الثقوب السوداء التي تشكلت من خلال تطور النجوم الفردية أو الثنائية. كما نظروا في دور اندماجات الثقوب السوداء التي تنتج ثقوباً سوداء ذات كتلة أكبر. وبفضل البيانات التي تم جمعها، تمكن من حساب معدل ولادة الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية بين خمسة و160 ضعف كتلة الشمس. ونتيجة لذلك، سوف سيكون عددها 40 مليار مليار في الكون المرئي اليوم.

وسيوفر البحث الذي أجراه الفريق أساساً جديداً لدراسة الثقوب السوداء وستركز أوراق الفريق التالية على الثقوب السوداء متوسطة الكتلة والثقوب السوداء الهائلة على أمل الحصول على فكرة أكثر دقة عن توزيع الثقوب السوداء في الكون.

المصدر: مونت كارلو