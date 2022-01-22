الخارجية الروسية: استمرار تجاهل مطالبنا الأمنية سيكون له عواقب وخيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 14:14
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مجازر اليمن
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قوى العدوان السعودي الأميركي تشن غارات على مطار صنعاء الدولي ومديرية مجز في صعدة وشبكة الاتصالات في عمران
البحث عن مفقودين متواصل بعد الغارات التي شنتها طائرات العدوان على صنعاء والحديدة وصعدة وسط ارتفاع أعداد الشهداء
وزير الصحة اليمني: نناشد الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية بتسيير رحلات اسعافية لإجلاء مصابي مجزرة صعدة
وزارة الصحة اليمنية: الوضع الصحي منهك بفعل العدوان وهناك ضحايا معرضون للموت تحت الانقاض
محافظ صعدة محمد جابر عوض: نحمل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن المجازر التي ترتكب في اليمن
رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام: قصف الاتصالات بغرض قطع الانترنت جريمة تعكس حجم الفشل الميداني لعدو جبان
حزب الله يدين بشدة المجازر التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي على اليمن والتي ادت الى استشهاد العشرات وجرح المئات
حزب الله: هذه المجزرة البشعة تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان والشر وتجردها من كل القيم الأخلاقية والدينية
حزب الله: نستنكر الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر وندعو جميع الأحرار للوقوف الى جانب الشعب اليمني المظلوم
حزب الله: نتقدم بأحر التعازي من شعبنا اليمني وقيادته الشريفة ونسأل الله أن يمن على الشهداء بالرحمة والجرحى بالشفاء
الخارجية الإيرانية: استمرار الهجمات العسكرية للتحالف على اليمن وصمت المجتمع الدولي وبيع الأسلحة عقدت طريق السلام
الخارجية الإيرانية: الدول التي تدعم دول العدوان بالأسلحة هي شريكة في جرائم قتل النساء والأطفال في اليمن
وزير الخارجية الأميركي يعترف أن بلاده كانت على علماً بالهجوم الذي نفذه التحالف السعودي على سجن صعدة الإحتياطي
بلينكن: واشنطن ملتزمة بتحسين قدرات الدول الخليجية للوقوف بمواجهة التهديدات من اليمن
رئيس حزب العمال البريطاني: الحكومة البريطانية متواطئة بجرائم اليمن وبتسليح وتدريب الحرب التي تقودها السعودية عليه
الصحة اللبنانية: تسجيل 5628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة
رئيس مجلس النواب يبرق لرئيس جمهورية غانا ونظيره الغاني معزياً بالضحايا الذين سقطوا نتيجة انفجار في بلدة أبيت غربي البلاد
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم محاكم الإحتلال لليوم الـ22 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري
وسائل إعلام أميركية: واشنطن تجري محادثات مع قطر بشأن إمداد أوروبا بالغاز في حال غزت روسيا أوكرانيا
مسؤولون أميركيون: روسيا اقترحت اتفاقا نوويا مؤقتا يتضمن تخفيفاً للعقوبات مقابل قيود على البرنامج النووي وإيران ترفضه
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
سيرغي لافروف: لا يجب ربط الأمن الأوروبي بمسألة أوكرانيا فقط ولدينا مخاوف من تسليح الغرب لكييف
لافروف: مقاربتنا مرتبطة بضرورة وضع حد لتوسع حلف شمال الأطلسي
بلينكن: ملتزمون بحلّ الخلافات مع روسيا دبلوماسياً ولكن إذا فشلنا فنحن ملتزمون بردّ حاسم وصارم
مناورات مشتركة للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية شمال المحيط الهندي تحت اسم "حزام الأمن البحري 2022"
الصحة اللبنانية: تسجيل 5628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخارجية الروسية: استمرار تجاهل مطالبنا الأمنية سيكون له عواقب وخيمة
منذ 5 mins
22 January، 2022
الخارجية الروسية
الضمانات الامنية الروسية
روسيا
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