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January 22 2022 - 08:54

لاتفيا: سنقدم لأوكرانيا صواريخ “ستينغر”

منذ 7 mins 22 January، 2022
صاروخ ستينغر
أخبار دولية - لاتفيا

أعلنت لاتفيا أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات “ستينغر” الأمريكية الصنع في حال “هجوم” روسيا على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في لاتفيا في بيان لها الجمعة “في حال العدوان من جانب روسيا، ستقدم لاتفيا لأوكرانيا أنظمة صواريخ “ستينغر” والعتاد الشخصي ووجبات الطعام الجاهزة”.

وكانت دول البلطيق الثلاث، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات.

وأعلن عدد من الدول الأخرى في الناتو، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا عن تقديم مساعدات عسكري لأوكرانيا في ظل التوترات في منطقة دونباس.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا ترفض اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا بشأن التحضير “للهجوم العسكري” عليها.

المصدر: روسيا اليوم

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