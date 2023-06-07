تدمير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة في العالم

أدى تدمير سد كبير في جنوب أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار العالمية للذرة والقمح.

وفي التعاملات المبكرة في بورصة شيكاغو التجارية يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 2.4 ٪ ، لتصل إلى 6.39 دولار للبوشل، وارتفعت تكلفة الذرة بأكثر من 1٪ ، أو أكثر من 6 دولارات للبوشل، وارتفعت تكلفة الشوفان 0.73٪ ، أو 3.46 دولار.

وأثار تدمير سد نوفا كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية، التي تقع على نهر دنيبر في منطقة تسيطر عليها موسكو، القلق بشأن احتمال تعطل الإمدادات العالمية بالنظر إلى موقع أوكرانيا كمصدر رئيسي للقمح والذرة.

وتوجد حقول زراعية واسعة في جنوب أوكرانيا حيث انفجر السد، وعرّض الانهيار المحاصيل في البلاد للخطر وهدد إمدادات مياه الشرب، كما حذر المسؤولون، أيضًا، من كارثة بيئية تلوح في الأفق – مشيرين إلى تسرب النفط من آلات السد والفيضانات الكبيرة.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير سد كاخوفكا، بينما ألقى المسؤولون الروس باللوم على القصف الأوكراني في المنطقة المتنازع عليها – وقطع إمدادات المياه عن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. ولم يكن من الممكن التحقق من هذه المزاعم.

المصدر: رويترز