الفيليبين: زلزال بقوة 6 درجات يهز إقليم سارانجاني جنوب البلاد

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر السبت، إقليم سارانجاني في الفيليبين.

وقال المعهد الفيلبيني لعلم البراكين والزلازل إن “زلزالا بلغت قوته الأولية 6.5 درجة ضرب مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفيليبين”.

وأضاف المعهد أن “الزلزال، الذي وقع الساعة 10:26 صباحا بالتوقيت المحلي، كان مركزه على عمق 66 كيلومترا، ووقع على بعد حوالي 234 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة بلوت بإقليم سارانجاني”، وأشار إلى أن “الزلزال التكتوني ستكون له توابع ويسبب أضرارا، لكنه أضاف أن الزلزال لا يشكل تهديدا بموجات مد عاتية تسونامي”.

والفيليبين لديها نشاط زلزالي متكرر بسبب موقعها على طول “حلقة النار” في المحيط الهادئ.

المصدر: روسيا اليوم