بيسكوف: لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه “لا توجد خطط لمحادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان”، واضاف “لكنها قد تظهر في أي وقت”.

وقال بيسكوف الجمعة “في الوقت الحالي، لا توجد محادثات هاتفية على الجدول. لكن يمكن أن تظهر على الفور إذا لزم الأمر”.

ويأتي ذلك على خلفية اقتراحات صدرت مؤخرا من الجانب التركي حول إمكانية دعوة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للقاء في إسطنبول، من أجل التباحث حول حل الخلافات بين البلدين.

المصدر: روسيا اليوم