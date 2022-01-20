آبي أحمد يدعو مصر والسودان لبناء السلام.. منوهاً بفوائد سد النهضة

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخميس، مصر والسودان إلى “العمل من أجل التعايش المشترك وبناء السلام وعدم الإضرار بالآخر”، وذلك فيما يتعلق بملف سد النهضة.

وقال آبي أحمد، في بيان، “النيل بشكل عام ومشروع سد النهضة على وجه الخصوص، مناسبان لمثل هذا الغرض الأسمى”. وتابع رئيس الوزراء قائلا، إن “الكهرباء هي بنية تحتية أساسية تفتقر إليها إثيوبيا وأكثر من 53 بالمئة من المواطنين أو حوالي 60 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إليها، وبدون الكهرباء، ما من دولة تمكنت من هزيمة الفقر، وتحقيق النمو الشامل، لهذا تعتقد إثيوبيا أن مياه النيل يمكن تطويرها بشكل معقول ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المشاطئة، دون التسبب في ضرر كبير”.

وأضاف البيان أن “سد النهضة يُعد مثالاً جيدًا على مبدأ التعاون، حيث تم بناء السد من خلال المساهمة الجادة لجميع مواطني إثيوبيا ويحمل فوائد متعددة لدولتي المصب، السودان ومصر، وكذلك منطقة شرق أفريقيا بشكل عام”.

وقال إن “إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والصناعة. وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها”. وأشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده تهدف أيضًا إلى رعاية بيئة نظيفة قادرة على عزل الكربون وانبعاث الكربون الصافي؛ للحفاظ على التنوع البيولوجي وبناء نظام إيكولوجي مرن لا يتعرض لقابلية التأثر بالمناخ”، مضيفاً بأن “تحقيق هذه الطموحات متعلق بالطاقة”.

المصدر: سبوتنيك