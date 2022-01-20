“أ ف ب” نقلاً عن مسؤولين: واشنطن سمحت لدول البلطيق بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة أمريكية الصنع

قالت وكالة “فرانس برس” الخميس، نقلاً عن مسؤولين، إن واشنطن وافقت على طلب دول البلطيق وسمحت لها بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة أمريكية الصنع. كذلك ذكرت صحيفة “بوليتيكو” في وقت سابق اليوم، أن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت لثلاثة دول من حلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أمريكية أخرى.

وتنص اتفاقات ولوائح الرقابة على الصادرات الأمريكية من الأسلحة، على أنه يتعين على ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الحصول على تصريح من وزارة الخارجية قبل تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وقالت تقارير صحفية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستبدأ خلال الأيام القليلة الماضية أيضاً عملية تسليم ما قيمته 200 مليون دولار من الصواريخ المضادة للدبابات والذخيرة وغيرها من المعدات إلى أوكرانيا”. وفي وقت سابق توجهت إستونيا وليتوانيا ولاتفيا بطلب إلى وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على الموافقة لنقل أسلحة إلى أوكرانيا. إلى ذلك، أعلن ناب وزير الحرب البريطاني جيمس هيبي، أمس الأربعاء، إن بلاده سلمت أوكرانيا عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.

المصدر: روسيا اليوم