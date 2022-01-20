الرئيس الايراني: صنع أسلحة نووية ليس في استراتيجية الدفاع الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 11:48

الرئيس الايراني: صنع أسلحة نووية ليس في استراتيجية الدفاع الإيرانية

منذ 19 mins 20 January، 2022
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