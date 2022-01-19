الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و1259 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 16:34

الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و1259 إصابة جديدة بكورونا

منذ 19 mins 19 January، 2022
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأربعاء انه تم تسجيل 5 وفيات و1259 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و360 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة أن “3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتان في جنين”، وأشارت إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 32، الخليل 142، بيت لحم 208، رام الله والبيرة 292، نابلس 164، قلقيلية 23، طولكرم 41، سلفيت 12، جنين 55، طوباس 9، أريحا والأغوار 26، قطاع غزة 255”.

وأضافت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 10، الخليل 34، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 86، نابلس 38، قلقيلية 2، طولكرم 15، سلفيت 6، جنين 14، طوباس 7، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120”.

المصدر: فلسطين اليوم

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