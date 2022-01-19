الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 11:58

الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين

منذ 1 ساعة 19 January، 2022
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