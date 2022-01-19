الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 11:58
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الإحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بعد اقتحامه من قبل قوات كبيرة من شرطة العدو
شرطة الإحتلال تعتقل 6 أشخاص من عائلة صالحية و21 آخرين وتعتدي عليهم بالضرب وتنفذ انتشارا واسعا في حي الشيخ جراح
وسائل إعلام يمنية: غارات لطائرات العدوان تستهدف مطار صنعاء الدولي ومحيطه
وسائل إعلام يمنية: 48 غارة لطائرات العدوان على عدد من المحافظات اليمنية خلال 24 ساعة
الخارجية الإيرانية: طهران تدعم الحل السياسي على أساس إنهاء الحصار والحرب وعدم التدخل في شؤون اليمن والمحافظة على وحدته
الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة للتعاون والمشاركة في أي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب التي استمرت لسبع سنوات
قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي: انطلاق عملية أمنية لتطهير حوض نهر العظيم الشرقي
الرئيس الإيراني السيد رئيسي قبل توجهه إلى موسكو: زيارتي إلى موسكو قد تكون نقطة تحول في العلاقات مع روسيا
وزير النفط الإيراني: أبرمنا اتفاقات مع روسيا ستؤدي قريبا إلى توقيع عقود
الخارجية الروسية: لافروف اشترط خلال اتصال مع نظيره الأميركي الحصول على تعليقات ملموسة وفي أسرع وقت حول أزمة أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: بلينكن ولافروف سيلتقيان في مدينة جنيف السويسرية في 21 كانون الثاني/يناير الحالي
وزير الخارجية الروسي خلال استقبال نظيرته الألمانية: نأمل أن تؤثر برلين على كييف لتنفيذ التزاماتها وفق اتفاقيات مينسك
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
المبعوث الروسي لمحادثات فيينا: التقيت الوفد الأمريكي برئاسة روبرت مالي وبحثنا مختلف الملفات
مغادرة آخر جندي روسي من قوات حفظ السلام كازاخستان
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف
الوكالة الفرنسية: بريطانيا سجلت أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاما عند 5.4%
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
المبعوث الروسي لمحادثات فيينا: التقيت الوفد الأمريكي برئاسة روبرت مالي وبحثنا مختلف الملفات
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد ونحذر من القول إن متحور أوميكرون لا يسبب الأذى
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد ونحذر من القول إن متحور أوميكرون لا يسبب الأذى
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين
منذ 1 ساعة
19 January، 2022
عاجل
السيد إبراهيم رئيسي
بوتين
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