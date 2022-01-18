تراجع في أسعار بعض السلع والمعنيون يرجحون تواصل الإنخفاض

شهدت بعضُ السلعِ الاساسيةِ تراجعاً في الاسعارِ بنسبٍ متفاوتة ، فيما يرجحُ المعنيونَ ان يطالَ الانخفاضُ معظمَ السلعِ حتى نهايةِ الاسبوعِ الحالي.

تختصر هذه الاوراق رحلة الدولار ومعه تقلبات الاسعار منذ مطلع السنة الحالية. ليس السكر وحده من تلمس انخفاض الاسعار ، انما العديد من السلع والمواد الاساسية، ولكن السؤال هل انخفاض الاسعار يتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار؟

وكما السلع الغذائية واختلافها، يختلف واقع التراجع في الاسعار بين تعاونية واخرى وبين دكان وآخر. اسبوع على الاغلب وتكون معظم السلع قد اتمت رحلة الانخفاض في حال استمر الاستقرار في سعر الصرف على حاله يقول المعنيون..

الى السلع الغذائية ، طال الانخفاض قطاع اللحوم والدجاج بمعدل يتراوح بين الخمسة عشر والخمسة والعشرين بالمئة. ويعول المواطن اللبناني على ان تكون حركة الانخفاض في سعر صرف الدولار متواصلة وطويلة الامد ، لعل انفراجاً كبيراً يطال معظم السلع الحياتية بعد ان اكتوت جيوب الناس من الغلاء الفاحش.

المصدر: المنار