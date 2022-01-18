بوتين هنأ أورتيغا بإعادة انتخابه رئيسا لنيكاراغوا: نستمر بدعم جهودكم لضمان السيادة الوطنية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دانيال أورتيغا بإعادة انتخابه رئيسا لنيكاراغوا وتنصيبه الأسبوع الماضي، حسب المكتب الإعلامي للكرملين الثلاثاء.

وقال الكرملين في بيان له عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين أن “الجانب الروسي أكد استمرار دعم جهود حكومة نيكاراغوا الهادفة إلى ضمان السيادة الوطنية والمضي قدما في المساعدة على تنمية الجمهورية اجتماعيا واقتصاديا”.

وتابع البيان “كما تمت الإشارة من الجانبين إلى أهمية مواصلة التنسيق الثنائي على الساحة الدولية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ونيكاراغوا”، واضاف “بحث بوتين وأورتيغا جوانب التعاون الثنائي وخاصة في قطاعي الزراعة والمواصلات، ومكافحة كورونا، بما يشمل توريد اللقاحات الروسية وإنتاجها المشترك في نيكاراغوا”.

المصدر: روسيا اليوم