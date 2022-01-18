ابتكار جهاز يكتشف فيروس كورونا في ثوان

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن شركة Deep Sensing Algorithms حصلت على شهادة طبية أوروبية لجهاز فحص يكشف فيروس كورونا في زفير الإنسان خلال 45 ثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن “الجهاز يشبه من حيث الشكل والوظيفة جهاز قياس نسبة الكحول”.

وأضافت: “أكملت شركة الأجهزة الطبية الفنلندية Deep Sensing Algorithms Ltd تطوير أول تقنية اكتشاف فائقة السرعة في العالم لفيروس كورونا، والذي يعطي نتائج في أقل من دقيقة، ولديه الآن شهادة طبية أوروبية ومتوفر للتسليم”.

يشار إلى أن الجهاز سهل الاستخدام، إذ يكفي أن يقوم الشخص بالزفير في الجهاز مرة واحدة وسيتم الحصول على النتيجة خلال 45 ثانية، كما ويمكن استخدامه بعد دقيقتين من التحليل الأول.

وأوضحت وسائل الإعلام الفنلندية أن “الجهاز أثار الاهتمام في فنلندا وخارجها، وعلى سبيل المثال، أبدت العديد من المطارات حول العالم اهتماما باختبار الجهاز”.

المصدر: نوفوستي