إصابة عدد من مسلحي قسد بهجوم في بلدة النملية بريف دير الزور

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بهجوم للفصائل الشعبية على نقطة عسكرية في محيط بلدة النملية بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر سورية لمراسل سانا أن”الفصائل الشعبية نفذت هجوماً الليلة الماضية بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في محيط بلدة النملية بالريف الشمالي ما أدى الى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا وتدمير أجزاء من المقر”.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الفصائل الشعبية في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي.

المصدر: سانا