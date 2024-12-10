“قسد” تطلق النار على متظاهرين في ديرالزور تظاهروا للمطالبة بخروجها من مناطقهم

قتل 10 مواطنين على الأقل وأصيب 22، في مدينة دير الزور شرقي سوريا، بعد أن أطلقت قوات “قسد” النار على محتجين يطالبونها بالخروج من المدينة، للسماح لما يسمى “ادارة العمليات العسكرية” بالدخول.

وأفادت مصادر محلية بأن أهالي دير الزور خرجوا في مظاهرات اليوم الإثنين، تطالب بانسحاب “قسد” ودخول فصائل المعارضة السورية. إلا أن “قسد” واجهت المتظاهرين بالرصاص الحي ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين في حصيلة أولية.

ومدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، ذكرت المصادر أن “قسد” أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين طالبوا بخروجها من مدينتهم ودخول فصائل ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، المدعوم من تركيا.

ودخلت قوات “قسد” دير الزور، الجمعة الماضي، بعد انسحاب الجيش السوري منها، لتسيطر تلك القوات المدعومة من الولايات المتحدة على معظم مساحة المحافظة الحدودية مع العراق ومعبر البوكمال الحدودي.

وسيطرت قوات “قسد” قبل سنوات على أجزاء واسعة من المحافظة ومناطق أخرى شمال وشرق سوريا بعد طرد تنظيم داعش، وأُسندت لها مهمة حراسة حقول النفط والغاز التي تضم قواعد أميركية.

وفي الشمال الشرقي لمدينة حلب، قالت مصادر سورية في وقت سابق إن إن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق يضمن انسحابا آمنا لعناصر (قسد) المدعومة من واشنطن من مدينة منبج المحاصرة شمال شرقي حلب.

وقال المصدر إن ما يُعرف بقوات سوريا الديمقراطية “انسحبت من منبج، ولا يزال يتعين عليها الانسحاب من المناطق الأخرى” شرقي المدينة.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت الأحد، السيطرة على منبج بعد معارك مع الوحدات الكردية.

المصدر: مواقع