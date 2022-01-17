زوارق الاحتلال الاسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة على بُعد 3 ميل غرب منطقة السودانية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 17 2022 - 11:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس بري في حديث صحافي: قرار حزب الله وحركة أمل بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء جاء محلياً من "عنديات" الثنائي
الرئيس ميقاتي في حديث صحافي: جلسات الحكومة ستخصص لبحث مشروع الموازنة
مكتب الرئيس ميقاتي نفى خبر طلب رئيس الحكومة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ تقديم دعاوى جديدة ضد بيطار
وزير الصحة فراس أبيض: أكثر من تسعين بالمئة من الإصابات في لبنان هي بأوميكرون
الوزير أبيض: خمسة وثمانين بالمئة من المرضى على أجهزة التنفس هم من غير الملقحين واللقاحات ساعدت على زيادة المناعة
وزير الاتصالات: نستدين المازوت منذ 20 يوما وسلامة رفض تحويل أموال المنشآت النفطية المدفوعة بالليرة على سعر صيرفة
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اعلام العدو: اكثر من احد عشر الفا وخسمئة واربعين جنديا مصابا بفيروس كورونا
خلية الإعلام الأمني في العراق: فتح تحقيق في تفجيرين متزامنين استهدفا مساء أمس مصرفين في منطقة الكرادة في بغداد
الخارجية الإيرانية: 3 دبلوماسيين بدأوا عملهم في جدة ضمن ممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري يصل إلى فيينا لمواصلة المحادثات النووية
المتحدث باسم الكرملين: العقوبات التي تهددنا بها واشنطن قد تؤدي إلى قطع نهائي للعلاقات بين البلدين
المتحدث باسم الكرملين: لن نتسامح مجدداً مع توغل الناتو التدريجي في الأراضي الأوكرانية
رئيس وزراء اليابان: نسعى لتطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات
صحيفة "ذا تليغراف": جونسون خضع للاستجواب بعد اتهامات له عن خرق تدابير الإغلاق التي تم فرضها للحد من تفشي كورونا
الجيش الكوري الجنوبي: تم رصد إطلاق كوريا الشمالية ما يُشتبه أنهما صاروخان بالستيان في رابع اختبار لها هذا الشهر
التحكم المروري في لبنان: لتوخي الحذر من الانزلاقات على طريق الكحالة عاليه
التحكم المروري: يُطلب من السائقين تخفيف السرعة على جسر المديرج بسبب تكوّن طبقة من الجليد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
المتحدث باسم الكرملين: لن نتسامح مجدداً مع توغل الناتو التدريجي في الأراضي الأوكرانية
مستشار الأمن القومي الأمريكي: زرت "إسرائيل" للتنسيق بشأن احتمال عدم نجاح الدبلوماسية مع إيران
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركان تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
السلطات النيوزلندية تصدر تحذيراً من تسونامي بعد ثوران بركان تونغا جنوب المحيط الهادئ
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركاني في تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
زوارق الاحتلال الاسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة على بُعد 3 ميل غرب منطقة السودانية (فلسطين اليوم)
منذ 23 mins
17 January، 2022
زوارق الاحتلال
التعليقات
ذات صلة
مصادر فلسطينية: زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار وقذائف صوتية في بحر مدينة غزة (وكالة رويترز)
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في مناطق متفرقة من سواحل قطاع غزة
زوارق الاحتلال تطلق عدة قذائف صوب شاطئ غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح