زوارق الاحتلال الاسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة على بُعد 3 ميل غرب منطقة السودانية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 11:16

زوارق الاحتلال الاسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة على بُعد 3 ميل غرب منطقة السودانية (فلسطين اليوم)

منذ 23 mins 17 January، 2022
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