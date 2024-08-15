الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف شواطئ مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 07:12

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف شواطئ مدينة غزة

منذ 9 mins 15 August، 2024
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