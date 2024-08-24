زوارق الاحتلال تقصف المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 18:02

زوارق الاحتلال تقصف المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة

منذ 16 mins 24 August، 2024
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