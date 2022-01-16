فوج إطفاء بيروت أنقذ شابا من الغرق وفوج الحرس أخلى الكورنيش – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 21:10

فوج إطفاء بيروت أنقذ شابا من الغرق وفوج الحرس أخلى الكورنيش

منذ 1 ساعة 16 January، 2022
فوج اطفاء بيروت
لبنان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان اليوم، بأن “فرقة الإنقاذ البحري في فوج إطفاء بيروت، بمؤازرة الدفاع المدني وفوج حرس مدينة بيروت، عملوا في تمام الساعة 16:00 من تاريخ اليوم، على إنقاذ شاب من الجنسية السورية من الغرق في محلة عين المريسة، حيث انتشل من المياه وهو على قيد الحياة، عبر مركب خاص لأحد المواطنين، ونقل الى خليج السان جورج – زيتونه باي، وأجريت له الإسعافات الأولية، وعولج ميدانيا من دون الحاجة لنقله الى المستشفى”.
وأشارت إلى أن “رجال فوج حرس بيروت، نفذوا توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بإخلاء الكورنيش البحري من الرواد والسيارات، والطلب من المواطنين عدم الاقتراب من الأماكن المحاذية للشاطىء، بسبب ارتفاع موج البحر، حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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