نصائح من فوج إطفاء بيروت لمواجهة العاصفة الرمليّة المرتقبة

أعلن فوج إطفاء بيروت عبر منصة “إكس” عن سلسلة من الإرشادات الوقائية لمواجهة العاصفة الرمليّة المرتقبة، حرصاً على سلامة المواطنين، ودعا إلى الالتزام بالتدابير التالية:

البقاء في الداخل قدر الإمكان.

إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.

استخدام فلاتر الهواء أو المكيّفات المزوّدة بأنظمة تنقية.

ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

شرب كميات كافية من الماء.

غسل الوجه والأنف والعينين جيداً في حال التعرّض للغبار.

تفادي القيادة أثناء اشتداد العاصفة.

تشغيل أضواء السيارة في النهار عند الاضطرار للقيادة.

الاحتفاظ بأدوية الطوارئ، لا سيما لمرضى الربو أو الحساسية، في متناول اليد.

الامتناع عن إشعال النيران أو استخدام المفرقعات النارية.

وختم الفوج مناشدته المواطنين بضرورة التقيّد بهذه الإرشادات حمايةً للصحة العامة والحدّ من المخاطر التي قد تترتب عن هذه العاصفة.

المصدر: فوج افطاء بيروت