مواطنون سوريون يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية صالحية حرب بريف القامشلي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2022 - 15:30

مواطنون سوريون يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية صالحية حرب بريف القامشلي (سانا)

منذ 47 mins 15 January، 2022
أخبار موقع المنار

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