التجمع الطبي اللبناني: لحصر رحلات المطار

أسف رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” رائف رضا في بيان، لـ “ازدياد حالات كورونا بين الوافدين إلى لبنان عبر المطار”، داعياً إلى إقفال منافذ الدخول عبر حصر الرحلات الوافدة وتقييمها وتتبع الحالات عبر مسحات PCR”.

ورأى أن “التباشير بتسونامي أو نعي حالات الوفاة هي للهروب من الواقع، من دون أن ننسى الفلتان عبر عدم وضع الكمامات والتباعد اللذين يساهمان في مضاعفة الحالات من دون التشديد في المراقبة، وعليه فإن العمل بالموازين الصحية الدولية العلمية هي الوقاية من حدوثها أو أقله التخفيف من إعدادها، مع التذكير بأن اللقاح لوحده غير كاف لأن أوميكرون وسواه يصيبون حتى الملقحين، ولا يكفي أن نتعامل معه كضيف سهل”.

المصدر: الوكالة الوطنية