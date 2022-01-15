“فيسبوك” تواجه غرامة بقيمة 3.2 مليار دولار في بريطانيا

أعلنت الخبيرة البريطانية في قانون المنافسة، ليزا لوفدال جورسن، اليوم الجمعة، أنَّها أقامت دعوى قضائية جماعية ضد شركة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك”.

وتزعم لوفدال جورسن، وهي أيضاً مديرة منتدى قانون المنافسة، أنَّ الشركة “تُجبر المستخدمين في المملكة المتحدة على قبول ممارسات جمع البيانات الصارمة، إذا أرادوا الاشتراك في الشبكة الاجتماعية”.

وقالت “إنني أقوم بإطلاق دعوى جماعية كبرى ضد ميتا لإساءة استغلال هيمنتها السوقية”. وأضافت “سنطالب بغرامة مقدارها 2.3 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار تقريباً) على الأقل، مقابل الأضرار التي تسببت بها لمستخدمي فيسبوك في بريطانيا”.

وتجادل القضية بأن”فيسبوك” أجبرت المستخدمين في المملكة المتحدة على قبول شروطٍ وأحكامٍ غيرِ عادلةٍ “على أساس الاستحقاق أو المغادرة” للوصول إلى شبكتها الاجتماعية، في مقابل البيانات الشخصية القيمة للغاية للمستخدمين، وعدم وجود تعويضٍ ماليٍّ.

وقال الفريق القانوني الذي يعمل على القضية في بيانٍ إنَّه “من خلال استغلال بيانات المستخدمين داخل منصة فيسبوك وخارجها، تمكّنت الشركة من تشكيل صورٍ مفصَّلةٍ للغاية حول استخدام الناس للإنترنت، وباستخدام ملفاتِ تعريفٍ عميقةٍ لمستخدميها، حققت الشركة أرباحاً مفرطةً”.

المصدر: dw.com