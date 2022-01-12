روسيا تعلن أنها أجلت 2095 مواطناً روسياً واحنبياً من كازاخستان خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة نقل عسكرية تابعة لقوات الجو الروسية أجلت 146 روسيا إضافيا من كازاخستان إلى موسكو. وأضافت في البيان أنه “في اليوم السابق، تم إجلاء 2095 مواطنا روسيا وأجنبيا من جمهورية كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الجو الروسية”.

وجاء في بيان الوزارة: “أجلت طائرة النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية … 146 مواطنًا روسيًا من ألما آتا إلى موسكو.. وقد سبق أن المواطنون الروس الذين تم إجلائهم إلى روسيا إلى ألما آتا بداية العام الجديد خلال أيام العطل، سواء في رحلات سياحية وأو كانوا في رحلات عمل”.

وأشار البيان إلى أنه بسبب تفاقم الوضع وإغلاق مطار ألما آتا ، بقي السياح الروس في الفنادق، وخلال هذه الفترة قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام وطلبوا مساعدتهم على العودة إلى روسيا.

المصدر: سبوتنيك