مصلحة الليطاني: تخفيض غرامات التأخير للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن “تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين لغاية 31 اذار 2022″.

اضاف البيان:” بناء على القانون رقم 257 الصادر بتاريخ 5/12/2022 والذي نص على تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021،(تمديد بعض المهل ) وذلك اعتبارا من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022″.

كما اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن “تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين بنسبة 85% شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/3/2022”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام