مصلحة الليطاني: تخفيض غرامات التأخير للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 13:44

مصلحة الليطاني: تخفيض غرامات التأخير للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين

منذ 27 mins 12 January، 2022
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لبنان

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن “تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين لغاية 31 اذار 2022″.

اضاف البيان:” بناء على  القانون رقم 257 الصادر بتاريخ 5/12/2022 والذي نص على تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021،(تمديد بعض المهل ) وذلك اعتبارا من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022″.

كما اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن “تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين بنسبة 85% شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/3/2022”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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